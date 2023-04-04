شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة تشارلستون الأمريكية من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسرت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، والمصنفة رقم 62 ، من الإسبانية باولا بادوسا ، المصنفة رقم 33 عالميا بنتيجة مجموعتين دون رد في أولى مبارياتها ببطولة تشارلستون الأمريكية للتنس، بنتيجة 6/1 6/3 لتودع البطولة مبكرا من دور ال 64.

وتراجعت ميار شريف لاعبة التنس 10 مراكز فى تصنيف محترفات التنس، وجاءت في المركز الـ62 بعدما كانت فى المركز 52.

وودعت مؤخرا ميار شريف بطلة التنس بطولة ميامي للتنس من الدور الأول بعد هزيمتها من الألمانية لاورا سيجموند المصنفة 114 عالميا بمجموعتين نظيفتين .

كما شاركت ميار شريف، المصنفة رقم 52 عالميا، في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس مؤخرا لكنها ودعت مبكرا.

وودعت ميار شريف منافسات البطولة وهي إحدى بطولات الماسترز فئة 1000 نقطة المقامة بأمريكا، من الدور الأول بعد الخسارة أمام التشيكية ليندا فروهيفرتوفا بنتيجة 2-1.