شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى كأس العالم للسلة على الكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة علي الكراسي المتحركة عن جدول مباريات البطولة والتى تقام فى الفترة من 9 إلى 20 يونيو من العام الجارى.

وتقع مصر فى المجموعة الثانية على مستوى الرجال بجانب منتخبات ألمانيا وكندا و تايلاند .

وفى المجموعة الأولى منتخبات أستراليا و إيطاليا و البرازيل و الإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة نيوزيلندا، الأرجنتين، فرنسا وكوريا.

وعلى مستوى المجموعة الرابعة فتضم منتخبات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و العراق و ايران وبريطانيا العظمى

ووفقا للجدول الذى تم اعلانها فان حفل الافتتاح يقام يوم 9 يونيو على أن تبدأ المنافسات يوم 10 يونيو.

وجاء الجدول كالتالى..

10 يونيو منتخب مصر مع تايلاند

14 يونيو منتخب مصر مع كندا

وعلى مستوى الأدوار النهائية فجاءت كما يلى..

16 يونيو مباريات دور ربع النهائي

17 يونيو مباريات المركزين الخامس عشر والسادس عشر

18 يونيو الدور قبل النهائي

19 يونيو مباريات تحديد باقى المراكز

20 يونيو مباريات الميدالية البرونزية