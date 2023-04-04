شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء دور المجموعات.. الأهلى وبيراميدز ممثلا مصر فى أدغال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالبطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا، والذي شهد مشاركة الأهلي والزمالك من مصر، أو كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي شهدت مشاركة كل من، بيراميدز، وفيوتشر الذي سجل أول مشاركة أفريقية في تاريخه.

وحسم المادي الأهلي تأهله للدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 15 في تاريخه، كما تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما ودع كل من، الزمالك وفيوتشر، البطولتين من دور المجموعات بشكل مُشرف.

المارد الأحمر ينتزع بطاقة التأهل من الهلال السوداني

تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الثمين الذي حققه المارد الأحمر على الهلال السوداني، مساء السبت، فى مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتى جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي في حضور 50 ألف مشجع، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 15 فى تاريخه، وذلك على الرغم من تعقد حسابات المجموعة، التي استهلها الأهلي بالهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف، ثم الفوز على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع صن داونز 2/2، والهزيمة أمام صن داونز في جنوب أفريقيا 5/2، والفوز على القطن في عقر داره 4/0، وأخيرا الفوز على الهلال 3/0 ليتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

بيراميدز ينهي مغامرة أبناء علي ماهر بالكونفدرالية

أنهى فريق بيراميدز مغامرة فيوتشر الذي شارك لأول مرة في بطولات الكاف، وذلك بعدما فاز بيراميدز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائي برفقة الجيش الملكي المغربي، وبدأ بيراميدز مشواره في المجموعات، بالتعادل أمام الجيش الملكي 2/2، ثم الفوز على إسكو دي كارا 1/0، ثم الفوز مجددا على إسكو دي كارا 4/1، والهزيمة أمام الجيش الملكي 1/0، وأخيرا الفوز على فيوتشر 2/1.

خروج مُشرف للزمالك

رغم وداع الزمالك لدوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، إلا أن الفريق الأبيض حقق نتائج مميزة في ختام مجموعته إلا أن البداية غير الموفقة كانت سبباً في الإطاحة بأبناء ميت عقبة خارج دوري الأبطال، واستهل الزمالك مشواره في المجموعات، بالهزيمة على أرضه أمام شباب بلوزداد 1/0، ثم التعادل مع المريخ السوداني 0/0، والهزيمة أمام الترجي 2/0، ثم الفوز على الترجي 3/1، والهزيمة أمام شباب بلوزداد 2/0، ثم الفوز على المريخ 4/3.

مغامرة فيوتشر بالكونفدرالية

ودع فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد الخسارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد فيوتشر عند 10 نقاط يودع معها البطولة، بينما تأهل كل من بيراميدز والجيش الملكي عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هي الأولى لأبناء علي ماهر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية، خاصة وأن فيوتشر صعد للدوري في الموسم الماضي ونجح في حصد المركز الخامس، قبل أن يتأهل للمشاركة في الكونفدرالية ويصل إلى دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركته بالكونفدرالية خاض فيوتشر 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وجاء مشوار فيوتشر في دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: الفوز على إسكو دي كارا 3/0 اعتبارياً

الجولة الثانية: التعادل مع بيراميدز 1/1

الجولة الثالثة: الهزيمة أمام الجيش الملكي 2/0

الجولة الرابعة: الفوز على الجيش الملكي 2/0

الجولة الخامسة: الفوز على إسكو دي كارا 3/0

الجولة السادسة: الهزيمة أمام بيراميدز 2/1