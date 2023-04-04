شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة المصرى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وأسندت لجنة الحكام، مهمة تحكيم المباراة لمحمود ناجي، على أن يعاونه أحمد حسام كحكم مساعد أول، ورجب محمد القاضي كحكم مساعد ثاني، وصبحي العمراوي كحكم رابع.

وإجمالا أدار الحكم محمود ناجي 6 مباريات سابقة لفريق الزمالك، لم يتعرض خلالهم الفارس الأبيض لأي خسارة ، وحقق الزمالك 4 انتصارات وتعادل في مناسبتين تحت القيادة التحكيمية لناجي.

وأدار ناجي هذا الموسم لقاء الزمالك مع حرس الحدود في الجولة الثامنة، والذي انتهى بفوز الأبيض 4-0، ولم تشهد أي بطاقات واحتسب خلالها ركلة جزاء.

كما أدار مباراة الزمالك مع الداخلية في الجولة الـ 12، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وأشهر خلالها 6 بطاقات صفراء.