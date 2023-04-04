شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرت مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة غزل المحلة بالدوري غداً، ويأتي في مقدمة هذه التغييرات الدفع بـ على لطفي بدلاً من محمد الشناوي لرغبة المدير الفني منح الفرصة لجميع لاعبي الفريق من أجل مواجهة حالة الإجهاد التي يٌعاني منها الأحمر الفترة الحالية نتيجة الإجهاد.

كما يرغب كولر في الإعتماد على ياسر إبراهيم في خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم وأن كان هناك إتجاه بالأعتماد على ثنائية ياسر إبراهيم بجوار رامي ربيعة في الدفاع على أن يتم إراحة عبد المنعم الذي يعاني هو الأخر من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وأكتفى محمد الشناوي بأداء جلسة استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.