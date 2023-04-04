مواقف للنجوم فى رمضان.. عمرو زكى يرفض إخبار مدربه بصيامه

وموقف اليوم مع النجم عمرو زكي نجم المنتخب الوطني السابق ونادي الزمالك والذي خاض فترة احترافية في فريق ويجان الانجليزي.

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

واستعاد عمرو زكي ذكريات شهر رمضان المبارك خلال تواجده في فريق ويجان وقال في تصريحات سابقة له :"ستيف بروس مدرب الفريق طلب مني أن أختار، واخترت الصيام، بعد ذلك لعبت في عدة مباريات دون أن أخبره أنني صائم، واستمرت في اللعب دون مشكلة".

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى 1.5 مليون جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004 - 2005، قبل أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر ليحل بديلاً لميدو ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

رحل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسى لكنه عاد بسبب الطقس غير المناسب، الذى لم يتكيف معه ليتعاقد مع الزمالك وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2 / 1 للزمالك.

رحل عمرو زكى من الزمالك فى موسم 2008 / 2009 إلى ويجان أتلتيك الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.5 مليونيورو ليُسجل بقميص اللاتيكس عشرة أهداف تاريخية حولته إلى فتى الشباك الأول لدى جماهير ويجان ليقضى على موجة الابتسامات الساخرة من التصريحات التى أدلى بها فور انضمامه للفريق بأنه سيصبح هداف البريميرليج.

حصل البلدوزر بعد توهج نجمه فى البريميرليج على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روحا جديدة داخل ويجان، كما شبهه ديف ويلان رئيس النادى بآلان شيرار الهداف التاريخى السابق لإنجلترا ونيو كاسيل يونايتد.

وبعد كل هذا تبخرت أحلام الجولدن بوى المصرى عند افتقاده للاحترافية بعدم التزامه فى مواعيد الانضمام للتدريبات ليصرح ستيف بروس مدرب ويجان وقتها أنه نفذ صبره من اللاعب بعد تكرار غيابه قائلا: "لم أرى لاعبا غير محترف مثل زكى طوال حياتى"، مضيفا "أن هذه هى المرة الرابعة التى لا يعود فيها إلى ناديه فى الوقت المحدد بعد أداء واجبه الوطنى مع منتخب بلاده".

كما خاض البلدوزر عدة تجارب احترافية فى الملاعب العربية ضمن صفوف السالمية الكويتى والرجاء المغربى والعهد اللبنانى، بالإضافة إلى رحلة احترافية فى الازيجسبور التركى.

وتوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية عامى 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفاً دولياً، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتى لكأس مصر واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، شارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفاً، ومن أهدافه التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان.

وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى ليعلن الاعتزال فى أغسطس 2015.

وقرر الزمالك تعيين عمرو زكى نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي فى وقت سابق بعد تعرضه لأزمة نفسية عقب تعرضه لحادث سير مروع .

ووجه عمرو زكي الشكر لمجلس إدارة النادي على دعمه ومساندته في محنته الأخيرة، وقال عمرو زكي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى: "شرف لي أن أتواجد داخل نادي الزمالك وخدمته في أي منصب".