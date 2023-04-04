شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى فى الدورى المصرى قبل الظهور أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري ، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد، فى الظهور الأول للفريق الأحمر بمسابقة الدوري منذ توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ويتطلع الأهلي للاستفادة من تألق ثنائي الهجوم بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا)، كما عاد المدافع محمود متولي للمشاركة في التدريبات بعد إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتل المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال المركز السابع بـ30 نقطة، واستعاد زعيم الفلاحين نغمة الانتصارات الغائبة منذ الفوز على الزمالك بعد تغلبه بالجولة الماضية على الاتحاد (2-0)

ويتطلع غزل المحلة لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي مراهناً على تواجد نجمه أحمد الشيخ هداف الدوري برصيد 10 أهداف، كما يستعيد الفريق خدمات مدافعه معاذ الحناوي