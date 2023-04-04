شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول الألمانى هيرليتش خلال ساعات للإعلان رسميًا عن توليه قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظر نادي الزمالك، وصول الألماني هايكو هيرليتش مساء اليوم، الثلاثاء عقب أنتهاء الفريق من مواجهة المصري البورسعيدي، أو صباح غدًا الأربعاء، من أجل أن يتولى قيادة تدريب فريق الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل بالتراضي.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن التعاقد رسميًا مع هيرليتش فور وصوله القاهرة، وعقد جلسة مع المدرب يتم خلالها تحديد تكوين الجهاز المعاون.

ورشح مسئولي الزمالك، كلًا من محمد عبد المنصف، وأحمد مجدي للانضمام للجهاز الفني تحت قيادة الألمانى هايكو هيرليتش، وجاء ترشيح اسم عبد المنصف لتولي منصب مدرب الحراس، وأحمد مجدي مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني، الا إنه لم يتم التواصل بشكل رسمي مع اي من الأسماء المرشحة، حتي الآن، وفي أنتظار عرض الآمر علي الخواجة الالماني لإبداء رايه النهائي.

هايكو هيرليتش حصل على الرخصة التدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وقاد عدة أندية شهيرة مثل باير ليفركوزن فى 23 ديسمبر 2018، و أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2201.

في 21 يونيو 2013، أصبح مديرًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا، في يونيو 2015، أعاد بايرن ميونيخ هيكلة قسم الشباب وغادر هيرليش ميونيخ، في 20 ديسمبر 2015، تولى تدريب يان ريجنسبورغ، كان من المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2015-16، مع تمديد لمدة عام آخر إذا حقق جان الترقية إلى الدوري الألماني، وعاد إلى الدوري في نهاية موسم 2016-2017، في 9 يونيو 2017، أُعلن أن هيرليش سيعود إلى ليفركوزن كمدرب رئيسي جديد.