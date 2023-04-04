احمد عبد القادر : عائلتي كلها أهلاوية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر احمد عبد القادر صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتواجد حاليا في القلعه الحمراء مشيرا الى ان عائلته بالكامل تشجع النادي الأهلي.



وقال عبد القادر خلال تواجده بإحدى البرامج الترفيهية المذاعة فضائيا ان انتقاله الى الزمالك من الصعب ان يحدث مشيراً الي احترام تعاقده الحالي مع النادي الاهلي وتقديره للجميع بالقلعة الحمراء.

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ويستعد الأهلي لملاقاه غزل المحلة غدا الاربعاء على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز الذي يتصدر الاحمر فعاليته برصيد 44 نقطة فيما ياتي فريق المحلة سابعا برصيد 30 نقطة.

قرعة ربع النهائي..

ومن المنتظر ان تتحدد غدا الاربعاء ايضا مواجهة الاهلي في الدور الربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا والذي من المقرر ان يواجه خلاله احد الفرق الثلاثة : الوداد المغربي الرجاء البيضاوي المغربي.

وينهي الفريق الأول للنادي الاهلي بقياده مديره الفني السويسري كولر استعدادته لملاقاة المحلة غدا، بمران ختامي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة قبل الانتظام في معسكر.

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