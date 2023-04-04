الأهلي يختتم استعداداته مساء اليوم لملاقاة المحلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيره مساء اليوم الثلاثاء لملاقاة غزل المحلة المقرر اقامتها غدا الاربعاء حساب منافسات الجوله 23 من الدوري الممتاز.

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ويقام اللقاء على ملعب ستاد القاهره الدولي في تمام التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأحمر اللقاء محتلا صدارة ترتيب منافسات الدوري المحلي برصيد 44 نقطة فيما ياتي فريق غزل المحله في المركز السابع برصيد 30 نقطة.



يذكر انه في اليوم الذاتي وعند الساعه 8:30 مساء الاربعاء تقام بالقاهرة فعاليات قرعة الدور الرابع النهائي

من بطولة دوري ابطال افريقيا والتي تأهل الاهلي اليها عن المجموعه الثانيه بعد فوزه الاخير على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد منحته وصافه المجموعة والعبور.

منافسو الأهلي..

ومن المقرر ان يقابل الأهلي احد متصدري المجموعات الاخرى بخلاف فريق صن داونز الجنوب افريقي لتتحدد مواجهته امام أحد الفرق التالية الترجي الرياضي التونسي الوداد المغربي الرجاء المغربي.



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