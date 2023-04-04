أنشيلوتي يكشف طريقة لعبه أمام برشلونة:"لن نتهور"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والمقرر له في التاسعة من مساء الغد.

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وكشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن الطريقة التي سيواجه بها البارسا في لقاء الغد، مؤكدًا على أن المباراة ستجعله يلعب في النهائي ومن المهم الفوز بها.



تصريحات أنشيلوتي

تحدث أنشيلوتي على أهمية الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث قال: " كلاسيكو برشلونة دائمًا يعتبر اللقاء الأهم بالنسبة للجميع، والسبب يرجع للتنافس الشديد بين الفريقين".

وتابع:" مباراة الغد ستسمح لنا باللعب في المباراة النهائية، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

بينما كشف عن طريقة لعبه أمام برشلونة، وهل سيكرر نفس تكتيك المباراة الماضية، فقال : "قمنا بعمل جيد في المباراتين الأخيرتين أمام برشلونة، لقد كنا قريبين جدًا من الفوز في المباراة الأخيرة في ملعب الكامب نو، لذلك يمكنني استخدام نفس التشكيلة الأساسية أو لا، لذا سنرى".

وأكمل: "مهم، أن يكون لدينا الطاقة في هذا النوع من

المباريات، كما أنه من الضروري إخراج الكرة بشكل جيد من الخلف، لكن يجب أيضًا أن يكون لدينا الخبرة اللازمة التي يمكن أن يساعدنا بها اللاعبون الكبار. هناك العديد من الجوانب المهمة، التي يجب أن نضعها في الاعتبار".

وأردف أنشيلوتي: "الفكرة ليست بالتهور لتسجيل الهدف، لأنه يمكنك فعل ذلك في الدقيقة الـ90".

وأضاف:" خلال مباراة الذهاب، سيطرنا على المباراة بشكل جيد على الرغم من عدم الوصول الكثير لمنطقة الجزاء وهذا ما يجب تحسينه، لكن لن نتهور".

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي أقيمت على ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل المديريديين إنتهت بفوز البارسا بهدف نظيف.

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