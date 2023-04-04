لوكاكو يقود تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلا على يوفنتوس في المباراة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء على أليانز ستاديو تورينو ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس إيطاليا.

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تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

من المقرر ان يعتمد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان على هذا التشكيل في موقعه يوفنتو سالمرتقبة على كأس إيطاليا .

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستونى.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، مخيتاريان، جوسينس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، لوكاكو .

موعد مباراة يوفنتوس و إنتر ميلان في كأس إيطاليا

من المقرر ان تنطلق لقاء إنتر ميلان و يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

تذاع مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان على أبوظبي الرياضية بريميوم 1 ، ويتولي التعليق على المباراة غازي العمري .

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