كلوب يوجه رسالة نارية للاعبي ليفربول قبل موقعة تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رسالة نارية للاعبيه، بعد السقوط المدوي أمام مانشستر سيتي برباعية، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكد كلوب أن هناك 3 لاعيبة فقط يحتفظون بمراكزهم، كما أن الباب مفتوح أمام الجميع للدخول في الفريق.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "في الوقت الحالي الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للدخول في الفريق".



وتابع:" لا يوجد سوى 2 أو 3 لاعبين مراكزهم محفوظة، الجميع يعرف ذلك يجب أن نقاتل، هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة مرة أخري".



بينما علق على الطريقة التي ظهر بها لاعبي فريقه، حيث قال: "لا يمكن اللعب بتلك الصورة في البريميرليج، سنلعب أمام تشيلسي، ويتطلب منا تقديم كل شيء، وهذا ما سنحضر له قبل مواجهة البلوز، لذلك لابد من أن نقاتل من أجل بعضنا البعض، يجب أن نتخطى ذلك معًا".



وأكمل المدرب الالماني تصريحاته: "نريد لحظات جيدة، لكن الانطباع الأخير كان سيئًا للغاية، فسبق أن لعبنا في ملعب الاتحاد كثيرًا وتنافسنا، لكن في ذلك اليوم لم نكن موجودين".



فيما تحدث عن ترتيب البلوز والريدز في جدول البريميرليج، حيث قال: "هذا أمر غريب للغاية، لكن هذه هي الحقيقة، الفريقان يستحقان تلك المكانة، تحصلنا على فرص للتغيير ويجب أن نغير، لا يمكن إغلاق أعيننا وقول نفس الشيء مرة أخرى".



ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره ليفربول في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في التاسعة من مساء اليوم.

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