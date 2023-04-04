"كلوب يسخر من لاعبي ليفربول: "لعبنا أمام السيتي ب 4 لاعبين ونصف"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يورجن كلوب أن لاعبي ليفربول لم يقدموا المستوى المطلوب خلال مواجهة مانشستر سيتي الماضية، والتي إنتهت بخسارة الريدز بنتيجة ثقيلة 4/1.

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وأشار كلوب أن الفريق لعب بأربعة لاعبين ونصف خلال مواجهة السيتزين، بعد المستوى الغير جيد الذي قدمه الفريق.

تصريحات يورجن كلوب

علق كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال:" لاعبي الفريق يشعرون بالمسؤولية تجاه كل شيء، ولم يكن هناك لاعب واحد في غرف خلع الملابس ليس لديه اهتمام، الجميع كان مهتم".

وكشف كلوب عن الرباعي، الذي أشار إليه في تصريحاته، قائلًا: "الرباعي هم: أليسون وهندرسون وفابينيو وجاكبو، ربما نسيت ديوجو "جوتا" كونه لعب مباراة جيدة، طالما كانت ساقه تحمله عقب تلك الإصابة

الطويلة التي عانى منها".

وأضاف: "مستوانا أمام السيتي كان أقل من المأمول والمطلوب في كل مركز، وهذا لم يساعدنا".

وأكمل:"لا يمكن أن نلعب بـ4 لاعبين ونصف فقط، لم يكن هناك أي مستويات، ولا يمكن اللعب بتلك الصورة أمام مانشستر سيتي".

الجدير بالذكر أن ليفربول يقدم مستويات سيئة خلال الموسم الجاري، حيث يتواجد في المرطز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد ريال مدريد.

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