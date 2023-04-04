بتواجد الأهلي وبيراميدز.. موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يجري الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف مساء غد الاربعاء فعاليات قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بالقاهرة في تمام الساعه 8:30 مساءا.

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و تنقل فعاليات القرعة عبر قناة اون تايم سبورت الفضائية المصرية بالاضافة الى التردد المفتوح لقناة بي ان سبورتس الإخبارية.

وتترقب الجماهير المصرية موعد القرعة لمعرفه الفريق الذي سيقابله الاهلي في ربع نهائي البطوله القارية بعد حسم تأهله السبت الماضي الى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بالفوز على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد.



ومن المقرر ان يلتقي الاهلي مع احد الفرق التالية: الترجي الرياضي التونسي الوداد المغربي الرجاء المغربي بصفتهم متأهلون عن صداره مجموعته ببطولة دوري الأبطال.



على الجانب الاخر ينتظر فريق بيراميدز ايضا معرفه الفريق الذي سيقابله في ربع نهائي بطوله الكونفدرالية بعد ان حسم بيراميدز تاهله عن المجموعه الثالثة بالبطولة التي تواجد بها معه ايضا فريق فيوتشر المصري والذي ودع المنافسات من مرحلة دور المجموعات.

نهائي الكأس..

َو يلتقي الاهلي وبيراميدز في مواجهه جماهيريه مرتقبة تقام لحساب نهائي بطولة كأس مصر يوم الاثنين المقبل 10 ابريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي تحت القياده تحكيميه أوروبية.

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