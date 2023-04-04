ليفربول يدرس رحيل 3 لاعبين نهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت إدارة ليفربول في التفكير في ملف التعاقدت للفريق الأول لتجديد دماء الفريق مرة أخري لعودة الريدز مرة أخري منصات التتويج .

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وذكرت شبكة سكاي سبورت صباح يوم الثلاثاء، أن إدارة ليفربول سوف تستغني عن 3 لاعبين في صفوف الفريق لعدم الحاجة إلى خدماتهم مع الفريق في الموسم الجاري.

وتفكر إدارة ليفربول في عدم تجديد للاعب نابي كيتا لاعب خط وسط الفريق تعاقده عقب إنتهاء تعاقدهم مع الفريق وفقًا لعدم حاجة الإلماني له.

بجانب رحيل أليكس أوكسلايد تشامبرلين لاعب خط الوسط ليفربول بسبب كثر اصابات اللاعب مع الفريق بجانب اعلان

رحيلة عن الفريق من شهر نوفمبر الماضي ، قررت إدارة ليفربول أيضًا رحيل آرثر ميلو بعد انتهاء إعارته من يوفنتوس.

ويلتقي اليوم ليفربول نظيره تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ8 المؤجلة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 11 مساء بتوقييت الإمارات.

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