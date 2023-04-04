أنشيلوتي يتهرب من التعليق على أداء التحكيم الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تهرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من الإجابة على مستوى التحكيم الإسباني خلال الفترة الماضية.

وقائع غريبة في مشوار هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل "ممثل بارع"

وكان ريال مدريد قد شن هجومًا كبيرًا على منظومة التحكيم الإسباني، بعدما أُلفي له هدف التقدم في الكلاسيكو الماضي أمام برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأعتذر الإيطالي عن التعليق على أداء التحكيم الإسباني في المؤتمر الصحفي لموقعة برشلونة وريال مدريد، حيث قال: "سؤال صعب. أفضل تركه جانبا، والتركيز على التحضير للكلاسيكو، ولا شيء آخر".

بينما علق على استعداداته للمباراة، فقال : "لاعبو ريال مدريد بحالة جيدة، متحمسون، مركزون ومستعدون بشكل كامل للقاء، لدينا الثقة كبيرة في تحقيق الفوز".

وعن مشاركة مودريتش وتوني كروس معا وعدم تغييرهما، قال: "هما لا

يمكن تغييرهما، لكن مودريتش كان أيضًا لا يمكن تغييره في مباراة بلد الوليد ولم يلعب".وأكمل أنشيلوتي تصريحاته: "يجب أن أفكر في جميع ما لديَّ على مقاعد البدلاء ليس فقط في التشكيلة الأساسية، بدء المباراة ليس هو الأهم، بل أن تكون لاعبًا حاسمًا ومهمًا، وهذا أيضًا ينطبق على اللاعبين الذين لن يبدأوا الكلاسيكو".الجدير بالذكر أن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد سينطلق في التاسعة من مساء الغد على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا