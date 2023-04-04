مرتضى منصور يستقبل رئيس الهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نظيره هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، في أعقاب نهاية مباراة الأخير التي جمعته مع الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال استقباله رئيس نادي الهلال السوداني ": لو كنا استقبلنا رئيس الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي كانت الدنيا ولعت، وسعيد بزيارة أخويا رئيس الهلال السوداني، وأبارك للأهلي على التأهل، وأطهر الطاهر ظهير الهلال من أمهر اللاعبين في العالم العربي ولكن دائمًا يقع في الأخطاء الكبيرة العناصر المميزة".

أضاف رئيس الزمالك ".

ووجه مرتضى منصور طلبا إلى كاف "أتمنى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن يقرر خوض الأندية السودانية مبارياتها على ملاعبها وبحضور الجماهير، الجمهور السوداني واع ومتحضر".

واصل رئيس الزمالك تصريحاته " لن يؤثر أي مخلوق على العلاقة بين مصر والسودان والموسم المقبل هنشوف نادي الهلال يلعب وسط جماهير في ملعبه".

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