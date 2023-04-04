الامارات | عودة إريكسن إلى تمارين مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن عودة مبكرة إلى الملاعب، في محاولة لمنح فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي دفعة إضافية قبل ثلاثة أشهر من نهاية موسمه.

وكان متوقعاً أن يعود إريكسن (31 عاماً) في نهاية أبريل بعد إصابته بكاحله، بيد أنه شارك في تمارين "الشياطين الحمر" الثلاثاء.

لكن تشكيلة المدرب الهولندي إريك تن هاغ ستفتقد إريكسن ولاعب الوسط البرازيلي الموقوف كازيميرو خلال زيارة برنتفورد لملعب أولد ترافورد الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري حيث يحتل المركز الخامس راهناً.

ولم يحقق يونايتد الفوز في الدوري المحلي منذ منتصف فبراير، متأثراً بخوضه عدة مسابقات محلية وقارية.

تحدّث تن هاغ عن أهمية إريكسن وكازيميرو قائلاً إن "المباريات تُحسم دوماً في خط الوسط".

تابع "عندما تفتقد لاعبين من مستوى مرتفع، تكون الأمور واضحة، لكن رغم ذلك عليك خوض المباريات والفوز بها".

وبلغ يونايتد ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، نصف نهائي الكأس المحلية ورفع كأس الرابطة في فبراير منهياً فترة من ست سنوات لم يتوّج بها بأي لقب.

لكنه تراجع إلى المركز الخامس في الدوري، بعد سقوطه أمام نيوكاسل 0-2.

شرح تن هاغ "تفوقوا علينا 61-16 في التحديات الهجومية، و78-48 في الدفاعية. لا يمكنك الفوز في مباراة كهذه".

ويبحث يونايتد عن الثأر من برنتفورد الذي ألحق به خسارة مذلة ذهاباً 4-0.