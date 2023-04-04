أرقام حسين الشحات مع الأهلى هذا الموسم فى كل البطولات

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القاهرة - سامية سيد - يقدم حسين الشحات لاعب الأهلى موسما مميزا على صعيد المساهمات التهديفية هذا الموسم بعدما ساهم في 11 هدفا خلال 20 مباراة حتى الآن لعبها في جميع البطولات.

وسجل الشحات 4 أهداف في شباك الهلال السوداني في ثلاث نسخ من بطولة دوري الأبطال سنوات 2020 و2022 و2023.

وجاءت أهداف حسين الشحات في مرمى الهلال السوداني، هدف في لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وهدف آخر فى لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022، وهدفين في لقاء دور المجموعات نسخة 2023.

وبات حسين الشحات تاسع الهدافين التاريخيين للأهلى في دورى أبطال أفريقيا، بعدما وقّع على هدفين في مرمى الهلال ليرفع رصيده التهديفي في البطولة القارية إلى 14 هدفا بالتساوى مع محمد شريف.

أرقام الشحات مع الأهلى هذا الموسم في كل البطولات

لعب: 20 مباراة

دقائق المشاركة: 1013 دقيقة

الأهداف: 5 أهداف

الأسيست: 6 أسيست

في دورى الأبطال: 5 مباريات و3 أهداف

في الدوري المحلي: 12 مباراة سجل 1 وصنع 5 أهداف

بطولات أخرى: 3 مباريات في مونديال الأندية سجل هدف وصنع هدف