شكرا لقرائتكم خبر عن اليونانى لوكاس يصل القاهرة وينضم لتدريبات السكة الحديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوناني لوكاس زينيو مخطط الاحمال الجديد لنادي السكة الحديد إلى القاهرة، من أجل استلم المهمة مع الفريق بداية من الغد.

وجاء التعاقد مع لوكاس بناء على طلب من أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي رشحه للتواجد مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان في استقبال لوكاس وليد أنور مدير الكرة بالنادي علي ان يبدء مهام عمله بداية من اليوم وتواجده علي الدكة خلال مباراة السكة الحديد الودية التي تقام في تمام الساعه التاسعه مساء اليوم استعدادا لاستئناف دوري الدرحة الثانية.

ويبلغ المدرب اليوناني 47 عامًا، ويحمل الجنسيتين اليونانية والقبرصية، وعمل من قبل بالجهاز الفني لجروس بنادي الزمالك.

كما عمل أيضا بالدوري اليوناني، كما درس في ألمانيا واليونان، وسبق وعمل أيضًا كمدرب أحمال لستة فرق في الدوري القبرصي.