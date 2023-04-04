شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على حضور الجمهور فى نصف نهائى دورى السوبر رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والمحدد إقامته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وسيتم فتح باب حجز تذاكر المباريات عبر منصة تذكرتي www.tazkarti.com، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 50 جنيهًا.

ويجمع نصف نهائي دوري السوبر بين الأهلي والزمالك، بينما يلتقي الاتحاد بـ سموحة، وفقًا للمواعيد الآتية:

الخميس 06/04 – الاتحاد × سموحة الساعة 9:00 مساء

الخميس 06/04 – الأهلي × الزمالك الساعة 11:00 مساء

السبت 08/04 – الأهلي × الزمالك الساعة 9:00 مساء

السبت 08/04 – الاتحاد × سموحة الساعة 11:00 مساء

الإثنين 10/04 – سموحة × الاتحاد الساعة 9:00 مساء

الإثنين 10/04 – الزمالك × الأهلي الساعة 11:00 مساء

الأربعاء 12/04 – الزمالك × الأهلي الساعة 9:00 مساء

الأربعاء 12/04 – سموحة × الاتحاد الساعة 11:00 مساء

الخميس 13/04 – الاتحاد × سموحة الساعة 9:00 مساء

الخميس 13/04 – الأهلي × الزمالك الساعة 11:00 مساء