شكرا لقرائتكم خبر عن 124 مباراة جمعت الزمالك والمصرى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وألتقى الزمالك مع المصرى فى 124 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 74 لقاء، وفاز المصرى فى 20 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة، وسجل الزمالك 200 هدف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 90.



الزمالك والمصرى

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الابيض بخمسة أهداف مقابل هدف فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق في الدور الأول للدوري .

أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1.

ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.