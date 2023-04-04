شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع عبد المنصف ومجدي ضمن المرشحين للانضمام لجهاز هيرليتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح مسئولي نادي الزمالك، كلًا من محمد عبد المنصف، وأحمد مجدي للانضمام للجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول تحت قيادة الألمانى هايكو هيرليتش الذي اقترب من قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وجاء ترشيح اسم محمد عبد المنصف لتولي منصب مدرب الحراس، وأحمد مجدي مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني، الا إنه لم يتم التواصل بشكل رسمي مع أي من الأسماء المرشحة، وفي أنتظار عرض الآمر علي الخواجة الالماني لإبداء رايه النهائي.

واقترب هايكو هيرليتش من تولى قيادة تدريب فريق الزمالك، بعدما فتح مسئولو القلعة البيضاء خط مفاوضات فى الساعات الماضية، وأبدى المدرب ترحيبه بتولى مهمة القيادة الفنية، ويقوم مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى بوضع الرتوش الخاصة بالتعاقد مع الألمانى، على أن تحسم الأمور بشكل رسمى فى الساعات القليلة المقبلة.

حصل هايكو هيرليتش على الرخصة التدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وقاد عدة أندية شهيرة مثل باير ليفركوزن فى 23 ديسمبر 2018، ، و أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2201.

في 21 يونيو 2013، أصبح مديرًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا، في يونيو 2015، أعاد بايرن ميونيخ هيكلة قسم الشباب وغادر هيرليش ميونيخ، في 20 ديسمبر 2015، تولى تدريب يان ريجنسبورغ، كان من المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2015-16، مع تمديد لمدة عام آخر إذا حقق جان الترقية إلى الدوري الألماني، وعاد إلى الدوري في نهاية موسم 2016-2017، في 9 يونيو 2017، أُعلن أن هيرليش سيعود إلى ليفركوزن كمدرب رئيسي جديد.