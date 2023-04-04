الامارات | اكتمال المربع الذهبي لطائرة وصالات الدورة الرياضية لحكومة عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت فرق أونلي فريش ودائرة البلدية والتخطيط وحضانة ليتل سكولار وpala sixes إلى الدور نصف النهائي من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 بعد فوزها على الأكاديمية الأولمبية الوطنية وvolley life وملكو وclub dunes توالياً في الدور ربع النهائي.

وضمن أونلي فريش تأهله بعدما تفوق على الأكاديمية الأولمبية الوطنية بشوطين مقابل شوط واحد في مباراة متكافئة بين الطرفين، وتجاوز البلدية فريق VOLLEY LIFE بشوطين دون مقابل، وبالنتيجة نفسها تغلب حضانة ليتل سكولار على فريق ملكو، فيما انتهت المباراة الرابعة بفوز PALA SIXES على CLUB DUNES بشوطين دون رد.

وتتواصل منافسات البطولة غدا الأربعاء بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي حيث يلتقي في المباراة الأولى أونلي فريش مع حضانة ليتل سكولار الساعة 10 مساءً، بينما تجمع المباراة الثانية دائرة البلدية والتخطيط وفريق pala sixes الساعة 11 مساءً.

وفي منافسات كرة القدم صعد جامعة المدينة عجمان إلى نصف النهائي بعد أن تمكن من إقصاء دائرة الميناء والجمارك بركلات الترجيح 8-7 بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي من مباراتهما التي لعبت مساء الإثنين على ملعب مركز كواترو الرياضي لحساب الدور ربع النهائي.

وحجز فريق القيادة العامة لشرطة عجمان مقعده في الدور نصف النهائي بفوزه الصعب في المباراة الثانية على هيئة النقل 2-1 في مواجهة قوية ومثيرة بين الطرفين.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي لمنافسات كرة قدم الصالات بعدما لحق فريقا البحري والتراس جنون بفريقي الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط في الدور نصف النهائي الذي تقام مبارياته الخميس في مركز عجمان الإبداعي، اذ يلعب التراس جنون مع الدفاع المدني، ويواجه البحري في المباراة الثانية فريق البلدية.

ونجح البحري في خطف بطاقة التأهل بانتصاره الكبير والمستحق على الأكاديمية الأولمبية الوطنية 9-4، فيما تمكن التراس جنون من ضمان تأهله للدور التالي بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب تيمور 5-4.

ويأتي تأهل الفريقين للدور نصف النهائي بعد خوضهما 3 مباريات ضمن المجموعة الثانية، اذ حققا الفوز في مباراتيهما أمام تيمور والأكاديمية الأولمبية الوطنية، فيما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل، ليتأهل البحري متصدراً المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على التراس جنون الثاني.