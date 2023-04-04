شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسدد مستحقات كيروش المتأخرة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة ، أزمة المستحقات المتأخرة لكارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتسلم الأخير كافة مستحقاته وكانت عبارة عن مكافأة المركز الثانى فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون بجانب مكافأة المركز الرابع فى بطولة كأس العرب.

وطالب كيروش اتحاد الكرة أكثر من مرة بسداد مستحقاته المتأخرة وجهازه المعاون الأجنبى، وهو ما تم خلال الأيام الماضية ليتم اسدال الستار على هذه الأزمة.

وأعلن الاتحاد القطرى لكرة القدم، مؤخرا تولى البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، تدريب "العنابى" خلال الفترة المقبلة.

وذكر الاتحاد القطرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "البرتغالي كيروش مدرباً للعنابي.. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني".

وكان البرتغالي كارلوس كيروش قد قاد منتخب إيران خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وودع منتخب إيران المونديال مبكرًا من دور المجموعات، عقب خسارته بهدف دون رد أمام الولايات المتحدة الأميركية في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية.

واستهل المنتخب الإيراني مسيرته في المجموعة بخسارة قاسية وثقيلة 6 ـ2 أمام منتخب إنجلترا، قبل أن يحقق فوزًا مستحقًا بهدفين لصفر على ويلز في الجولة الثانية.