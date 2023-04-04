شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطارد 3 أهداف أمام المصرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل مباراة الزمالك والمصري أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الوضع المرتبك لهما في الدوري هذا الموسم، وضياع العديد من النقاط السهلة، بجانب المشاكل الفنية والإدارية التي يعاني منها الثنائي في الفترة الأخيرة.

مواجهة الزمالك والمصري هي معركة كروية بين صاحب المركز الخامس وتاسع الدوري، لذلك تمثل خسارتها خطورة بالغة على الفريق المهزوم، لأنها تعني الابتعاد عن المربع الذهبي.

الزمالك استبعد أحمد فتوح الذي غاب عن مباراة الفريق الأخير أمام المريخ بسبب الإجهاد، كما استمر غياب سيف الجزيري الذى عاد مؤخرا من تونس ولم يتدرب مع الزمالك بالشكل الكافي.

ويفكر الجهاز الفني المؤقت للزمالك في خوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، وخط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمود شبانة، سيد عبد الله نيمار، وفي خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، سيف فاروق جعفر، والهجوم: مصطفى شلبي، أحمد سيد زيزو، وناصر منسي.

مصالحة الجماهير هي الهدف الأول للكتيبة البيضاء في مواجهة المصري، لاسيما بعد الخروج الأفريقي المخيب من دور المجموعات، حتى أن الفوز المعنوي الأخير على المريخ لم يثلج صدور الجماهير الزملكاوية.

فوز الزمالك يعنى الدخول لأجواء المنافسة من جديد، حتى وإن كان التتويج باللقب ابتعد بنسبة كبيرة، فيبقى الرهان على إنهاء الموسم في المركز الثاني والمشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل، هدفا لا يقبل الزمالك التفريط فيه.