شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة دورى الأبطال.. تعرف على الأقوى والأضعف هجوما ودفاعا لفرق ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ثمانى فرق لربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم وجاءت الفرق المتأهلة في المركز الأول كالتالي: الرجاء - الوداد - الترجي - صن داونز، بينما المتأهلين في المركز الثاني كالتالي: "سيمبا - شبيبة القبائل - شباب بلوزداد - الأهلي".

ويترقب النادى الأهلى قرعة دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الأربعاء، حيث ينتظر المارد الأحمر صداما عربيا مرتقبا مع متصدرى المجموعات الثلاث الأخرى بخلاف مجموعته بعدما تأهل وصيفا خلف صن داونز.



وسيلتقى الأهلى مع أحد أندية الصدارة، باستثناء صن داونز الجنوب أفريقى، الذى تواجد مع المارد الأحمر فى نفس المجموعة بدور المجموعات، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ويواجه الأهلى واحداً من الفرق الثلاثة التى تأهلت فى صدارة مجموعتها، وهي: الوداد أو مُتصدر المجموعة الأولى، أوالرجاء البيضاوي مُتصدر المجموعة الثالثة، أو الترجي مُتصدر المجموعة الرابعة. وقبل القرعة نستعرض الأقوى والأضعف هجوما ودفاعا لفرق ربع النهائى. وقبل القرعة نستعرض الأقوى والأضعف هجوما ودفاعا لفرق ربع النهائى.

- أكثر فريق حقق نقاط: الرجاء "16 نقطة"

- أقل فريق حقق نقاط: القطن الكاميروني "بلا نقاط "

- أقوى خط هجوم: الرجاء "سجل 17 هدفا "

- أقوى ثان خط هجوم "الأهلى وصن داونز "14 هدفا"

- أقوى خط دفاع : الوداد "استقبل هدف واحد"

- أضعف خط دفاع: القطن "استقبل 16 هدفا"