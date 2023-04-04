شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصرى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق اليوم الثلاثاء أمام المصري في الدوري كونها مباراة هامة يحتاج فيها الأبيض للفوز من أجل إسعاد جماهيره التي ترغب في تحسّن وضع الفريق في جدول المسابقة ، ونرصد في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والمصري:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والمصري ؟

ج: يلتقي فريق الزمالك مع المصري فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

س: ما هو ترتيب الفريقين في جدول المسابقة؟

ج: الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22 .

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة؟

ج: من المتوقع أن يصبح تشكيل الزمالك أمام المصري كالتالى..حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

س: ما هو التشكيل للمصري في مباراة الليلة؟

ج: من المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: أحمد عماد، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، حسين السيد، خط الوسط: محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، رجب عمران، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، خط الهجوم: عبده يحيى.

حكم الساحة: محمود ناجي الحكم المساعد 1: أحمد حسام الحكم المساعد 2: رجب محمد القاضي الحكم الرابع: صبحي العمراوي وتنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء.

س: ما هو حكم مباراة الليلة؟ج: يضم الطاقم ، كلاً من :