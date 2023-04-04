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كلوب يدرس استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي أمام تشيلسي

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ياسر رشاد - القاهرة - يفكر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من التشكيل الأساسي للريدز أمام ، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الممتاز.

 

يقترب من الرحيل عن سان جيرمان

 

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن كلوب يدرس إراحة الفرعون المصري بجانب فان دايك وأرنولد من تشكيل أمام تشيلسي.


وشددت الصحيفة البريطانية على أن تفكير المدرب الألماني جاء بعد الخسارة من مانشستر سيتي برباعية.


ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة كعادته مع ليفربول

هذا الموسم، حيث أصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج، بجانب تسجيله لهدف في المباراة الماضية ليصبح أكثر لاعب في التاريخ يسجل للريدز في مباريات خارج معقل الانفيلد.

 

ومن المقرر انطلاق موقعة تشيلسي وليفربول في التاسعة من مساء اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.


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