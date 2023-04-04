فحص طبي لتحديد موقف نجم الشباب من مباراة الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع رياض شراحيلي لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، لاختبارات طبية اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الدوري السعودي.

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ويصطدم الهلال مع الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل.

ويعاني رياض شراحيلي من إصابة عضلية، تعرَّض لها خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الأخيرة.

وغاب رياض شراحيلي عن مباراة الشباب الماضية أمام الفيحاء، لخضوعه لبرنامج علاجي ولياقي مكثف.

ومن المنتظر أن يرسل الجهاز الطبي التقرير الخاص برياض شراحيلي إلى المدرب الاسباني

فيسينتي مورينو، لتحديد مدى قدرته على لعب لقاء قمة الجولة من عدمها.

كما واصل سعيد الربيعي، مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي بعد إجراء عملية تنظيف الركبة في الفترة الماضية.

ويحتل الشباب المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة جمعهم من 13 انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم.

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