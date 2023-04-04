قائمة يوفنتوس لمباراة إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة الرسمية التي تخوض لقاء إنتر ميلان مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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قائمة يوفنتوس لمباراة إنتر ميلان

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بيرين.

الدفاع: دي تشيليو، بريمر، دانيلو، أليكس ساندرو، جاتي، روجاني

الوسط: لوكاتيلي، كوادرادو، كوستيتش، ميريتي، رابيو، باريديس، فاجيولي، برانيشيا

الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش، كين، ميليك، دي ماريا، سولي، جونيور.

من المقرر ان تنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

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