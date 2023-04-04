تفاصيل جديدة صادمة في عرض الهلال السعودي لضم ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن تفاصيل جديدة صادمة في عرض الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وذكرت صحيفة الوئام السعودية في تقرير لها اليوم أن عرض الهلال لـ ميسي يتضمن حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى ٣٥٠ مليون يورو سنويا.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون هناك بنود أخرى في العقد وامتيازات سنوية للاعب بقيمة ١٠٠ مليون يورو، وأن العرض المقدم من القلعة الزرقاء سيكون لمدة موسمين فقط.

الهلال يواجه الفيحاء اليوم ..

وفي مباراة مؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين يحل فريق الهلال ضيفًا على الفيحاء في المواجهة التي ستجمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين، كما ستنقل عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بصوت نفس المعلق.