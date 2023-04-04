كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على الهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة لجمهور القلعة الحمراء بعد الفوز على الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ليحسم الأحمر بطاقة لتأهل رسميًا إلى دور الـ8.

وقال مارسيل كولر في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " شكرا لجمهور الاهلي العظيم على الأجواء الخيالية وأتمنى أن أرى حضوركم بهذا

الشكل الاسطوري كل مبارة".

وأضاف مدرب الأهلي: " فمن أجلكم تُلعب كرة القدم! شكرا جزيلا و اتمنى ان اكون دوما سببا لإسعادكم ".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.