المنتخب الأوليمبي يستعد لأمم أفريقيا بمعسكر بالإسكندرية 27 أبريل

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين ، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق الأوليمبي على تذكرة التأهل الرابعة.

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وجاري الاتصالات لتوفير مباراة ودية قوية خلال المعسكر المقبل بناء على رغبة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب ، بعدما نجح المهندس عامر حسين عضو المجلس والمشرف على لجنة المسابقات فى توفير هذه الفترة لإقامة المعسكر والذى بدأ الترتيب له من الآن محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب فى إطار توجيهات الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب .

وأبلى المنتخب الأوليمبي بلاء حسنا خلال التصفيات الإفريقية التى شهدت مفاجآت من العيار الثقيل بالخروج الجماعي لمنتخبات كبري مثل : نيجيريا والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار والجزائر وتونس وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا .

ويعتبر المعسكر المقبل هو الأول فى برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي منذ تأهله إلى امم أفريقيا على حساب زامبيا بالفوز فى القاهرة بهدفين نظيفين والتعادل السلبي فى نيدولا ، وتضم قائمة المتأهلين مع مصر كلا من : المغرب البلد المستضيف للبطولة و الكونغو برازافيل وغينيا " وغانا ومالى والجابون والنيجر.

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