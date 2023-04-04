بنزيما يزين قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي لإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ، عن قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في اللقاء الذي يقام على ستاد كامب نو ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

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قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس

جونيور، رودريجو، ماريانو.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

من المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء غد الأربعاء الموافق 5 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

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