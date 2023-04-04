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بنزيما يزين قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي  لإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني  لفريق ، عن قائمة ريال مدريد لمباراة   في اللقاء  الذي يقام على ستاد كامب نو ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

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قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

 

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر.

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاواميني، سيبايوس.

 

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس

جونيور، رودريجو، ماريانو.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

من المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء غد الأربعاء  الموافق 5 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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