موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة برشلونة وريال مدريد مساء غد الأربعاء ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - بابلو توري - سيرجيو بوسكيتس - مارك كاسادو - أليكس جاريدو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا.

تمكن فريق برشلونة الفوز في الذهاب على ريال مدريد بهدف من دون

موعد مباراة برشلونة لمباراة ريال مدريد:

رد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تبدأ مباراة برشلونة وريال مدريد مساء غد الأربعاء الموافق 5 من شهر إبريل في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد:

تذاع مباراة برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرة على قنوات إس سي سي الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا ويتولى التعليق على المباراة فهد العتيبي.

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