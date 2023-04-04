غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة قبل موقعه ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في لقاء ناري مساء غد الأربعاء على ستاد الكامب نو معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - بابلو توري - سيرجيو بوسكيتس - مارك كاسادو - أليكس جاريدو

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض

من المقرر ان تنطلق مباراة برشلونة وريال

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

مدريد مساء غد الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

تذاع المباراة على قنوات Scc الرياضية السعودية على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي المشفر ,

غيابات برشلونة في مباراة ريال مدريد

شهدت قائمة برشلونة غياب 4 لاعبين في صفوف الفريق الكتالوني عن الكلاسيكو المرتقب وجاءت الغيابات كالتالي"فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وبيدري جونزاليس وأندريس كريستنسن بسبب الإصابة".

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