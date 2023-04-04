ميسي يقترب من الرحيل عن سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - مازال مستقبل ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي غامضا رغم مفاوضات تجديد عقد اللاعب الفائز بكأس العالم .

وعنونت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية مقالا اليوم الثلاثاء قائلة:"ميسي- سان جيرمان: الطلاق بات قريبا، مشيرة إلى أن فرص الوصول لاتفاق تتراجع من الجانبين.

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وينتهي عقد ميسي "35 عاما" مع بطل الدوري الفرنسي مع نهاية الموسم.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في 2021 قادما من برشلونة، الذي لم يكن في وسعه دفع راتبه.

ولكن مسؤول برشلونة قالوا إنهم يتفاوضون مع ميسي بشأن عودة محتملة، كما قيل أن نادي إنتر ميامي الأميركي مهتم بضم النجم الأرجنتيني.

وذكرت "ليكيب" أن والد ميسي ووكيله، خورخي ميسي، توصل لاتفاق غير رسمي مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان في نوفمبر ولكن بدون أي تعديل.

وأضافت "ليكيب" : بعدها بخمسة أشهر أصبح بطل العالم وفريق العاصمة قريبان من نهاية المغامرة.

وقال التقرير أن سان جيرمان يعتزم تخفيض راتب ميسي بنسبة 25 في المئة، كما أن رد الفعل السلبي من جماهير سان جيرمان تجاه ميسي عقب الخسارة أمام ليون قد يؤثر على قراره.

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