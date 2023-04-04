موعد مباراة ليفربول و تشيلسي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف تشيلسي، نظيره ليفربول، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 8 من الدوري الإنجليزي 2022-23

تشيلسي الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يريد تصحيح أوضاعه وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له خاصة، بعد إقاله مدربه جراهام بوتر، لسوء النتائج ويريد أن تكون البداية أمام الريدز، من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذه في الموسم ومحاولة التأهل لأحد البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

أما ليفربول حاله لا يختلف كثيرًا عن تشيلسي فهو يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، والخسارة أمام بورنموث ثم مانشستر سيتي، ويخرج بنقاط المباراة كاملة أمام تشيلسي، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر من سلم الترتيب برصيد 38 نقطة بعد لعب 28 مباراة، أما ليفربول فيأتي في المركز الثامن برصيد 42 نقطة بعد لعب 27 مباراة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

داروين نونييز - محمد صلاح - كودي جاكبو

التشكيل المتوقع لتشيلسي

كيبا

ريس جيمس - كاليدو كوليبالي - بينوا بادياشيلي

بن تشيلويل - إنزو فيرنانديز - ماتيو كوفاسيتش - لوفتس شيك

جواو فيليكس - كاي هافيرتز - ماسون ماونت

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.