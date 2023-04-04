شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشكر جمهور الأهلي على الأجواء الخيالية فى مباراة الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الشكر لجماهير الفريق على دعمها وحضورها مباراة الهلال السوداني الأخيرة بدوري الأبطال ، وأبدى المدرب السويسري إعجابه وإنبهاره بجمهور الأهلي الذي إحتشد في مباراة الهلال بالآلأف في مدرجات استاد القاهرة بشكل كان له دور في فوز الأهلي بثلاثية نظيفة والتأهل لربع نهائي البطولة القارية .

وكتب كولر عبر صفحته على فيس بوك ، قائلاً: شكراً لجمهور الاهلي العظيم على الاجواء الخيالية و أتمنى أن أرى حضوركم بهذا الشكل الاسطوري كل مبارة فمن أجلكم تُلعب كرة القدم شكرا جزيلا و اتمنى ان اكون دوما سببا لاسعادك.