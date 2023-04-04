شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات اليوم فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة فى تمام الساعة التاسعة مساءً.
والمباريات الأربعة هي :
أون تى فى ضد كليكس.
الدستور ضد الوطن .
المتحدة ضد مبتدأ .
كورة بلس ضد انجريديانتس .
وأسفرت نتائج مباريات اليوم التانى من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والتى تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة والتى تأهل 4 أندية لدور السادس عشر ، وجاءت النتائج كالتالي :
_ فوز سينرجى على أون اف ام سبورتس بنتيجة 1/0 .
_ فوز دى ام سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح 7/6 بعد أنتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 2/2.
_ فوز انتراكتيف على تذكرتى بنتيجة 3/0.
_ فوز اون تى فى على اكسلانت بنتيجة 3/1 .
وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت مساء أمس الأول الأحد، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة.