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تعرف على مواجهات اليوم فى دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن دور الـ32 من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة فى تمام الساعة التاسعة مساءً. 

 

والمباريات الأربعة هي :

 

أون تى فى ضد  كليكس. 

 الدستور ضد الوطن .

 المتحدة ضد مبتدأ .

كورة بلس ضد انجريديانتس .

 

وأسفرت نتائج مباريات اليوم التانى من دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والتى تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة والتى تأهل 4 أندية لدور السادس عشر  ، وجاءت النتائج كالتالي : 

 

_ فوز سينرجى على أون اف ام سبورتس بنتيجة 1/0 . 

_ فوز دى ام سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح 7/6 بعد أنتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 2/2. 

_ فوز انتراكتيف على تذكرتى بنتيجة 3/0. 

_ فوز اون تى فى على اكسلانت بنتيجة 3/1 .

 

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت مساء أمس الأول الأحد، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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