شكرا لقرائتكم خبر عن من هو هايكو هيرليتش المرشح الأقرب لتدريب الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الألمانى هايكو هيرليتش من تولى قيادة تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما فتح مسئولو القلعة البيضاء خط مفاوضات فى الساعات الماضية، وأبدى المدرب ترحيبه بتولى مهمة القيادة الفنية، ويقوم مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى بوضع الرتوش الخاصة بالتعاقد مع الألمانى هايكو هيرليتش، على أن تحسم الأمور بشكل رسمى فى الساعات القليلة المقبلة.

من هو هايكو هيرليتش؟

حصل هايكو هيرليتش على الرخصة التدريب في عام 2005 وبدأ تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وقاد عدة أندية شهيرة مثل باير ليفركوزن فى 23 ديسمبر 2018، ، و أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2201.

بداية هايكو هيرليتش مع منتخب ألمانيا

وبدأ هايكو هيرليتش مسيرته التدريبية في عام 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة، قبل أن يتولى منتخب الشباب 2009، وبعدها تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

مسيرة هايكو هيرليتش مع اونترهاتشينج

في بداية موسم 2011-12، تم تعيينه مدربا جديدا لنادى اونترهاتشينج، غادر النادي يوم 25 مايو 2012 لأسباب شخصية، وحقق 13 فوزًا وثمانية تعادلات و19 خسارة.

أبرز أرقام هايكو هيرليتش مع بايرن ميونخ

في 21 يونيو 2013، أصبح مديرًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا، في يونيو 2015، أعاد بايرن ميونيخ هيكلة قسم الشباب وغادر هيرليش ميونيخ، في 20 ديسمبر 2015، تولى تدريب يان ريجنسبورغ، كان من المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2015-16، مع تمديد لمدة عام آخر إذا حقق جان الترقية إلى الدوري الألماني، وعاد إلى الدوري في نهاية موسم 2016-2017، في 9 يونيو 2017، أُعلن أن هيرليش سيعود إلى ليفركوزن كمدرب رئيسي جديد.

آخر محطة تدريبية لـ هايكو هيرليتش

نادى أوجسبورج وكانت البداية في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021.