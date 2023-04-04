أصل الحكاية فى الرياضة (13).. حينما ظهر نابولى فى كأس العالم للمنتخبات

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة"، هي سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة في كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، في 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة رقم (13).. حينما ظهر نابولى في كأس العالم للمنتخبات

قصة اليوم ساحرة ومختلفة بعض الشي، لأن نابولى ظهر في كأس العالم للمنتخبات قبل قرابة 90 سنة، والقصة كانت طريفة للغاية، لكن وقتها لم تكن بذات الأهمية.

هذا ما حدث في كأس العالم 1934، الذي استضافته إيطاليا، حيث شهد استضافة ملعب نابولي لمباراة المركز الثالث، التي جمعت بين منتخبي النمسا وألمانيا في 7 يونيو من ذلك العام.

المنتخبات لم تكن تحمل معها ملابس الزي الثاني لمبارياتها؛ بل ولم يكن هناك أهمية للأمر؛ لأن المشجعين في الميدان لم يكن لديهم ملاحظات حتى لو خاضت الفرق مبارياتها بملابس ذات ألوان متقاربة، لاسيما وأن النقل التلفزيوني لم يكن بدأ.

والذي حدث أن منتخبي ألمانيا والنمسا في ذلك المونديال ارتديا ذات الألوان «القميص الأبيض والشورت الأسود»، وهو ما أثار تعليق الجمهور في الملعب بأنه من الصعب تمييز اللاعبين، ما جعل الحكم يجري قرعة لاختيار من عليه تغيير قميصه، وكانت من نصيب النمسا؛ ولأن النمسا لم تكن تمتلك قميصاً بديلاً، تم اللجوء إلى أقرب بديل، وهو مخزن فريق نابولي في الملعب، ليتم منح لاعبي النمسا قمصانه ذات اللون الأزرق، فلعب «قميص نابولي» في كأس العالم.

وفي ذلك التوقيت كانت قوانين كرة القدم ليست في أفضل حال حيث لعب المنتخب الإيطالي 3 مباريات في 4 أيام في حادثة هي الوحيدة في تاريخ كأس العالم وجاءت على النحو التالي:

ألتقى منتخب إيطاليا مع إسبانيا يوم 31 مايو فتعادلا بهدف لمثله وهو أول تعادل في كأس العالم، وكان النظام انذاك يقضي بإعادة المباراة لكسر التعادل فأعيدت في اليوم التالي وفازت إيطاليا بهدف لأحد نجومها في ذلك الوقت جوسيبي مياتزا الذي أعطى لملعب إنتر اسمه الحالي.

هذه النسخة بالفعل كانت شاهدة على أغرب المواقف التي حدثت في تاريخ كأس العالم، فمن الطبيعي في زمننا الحالي أن يشارك منتخب في كأس العالم، ويكون معه قميصه الأساسي وقميصه البديل أيضا، لكن هل يمكن لنادي أن يشارك في المونديال؟ هذا من رابع المستحيلات لكن هذا ما حدث في هذه النسخة من كأس العالم.

قميص نادي نابولي حضر بالفعل في مونديال 1934 الذي استضافته إيطاليا، ملعب نابولي هو من استضاف مباراة المركز الثالث، التي جمعت بين منتخبي النمسا وألمانيا في 7 يونيو من ذلك العام، ولم تكن المنتخبات تحمل معها ملابس الزي الثاني لمبارياتها؛ بل ولم يكن هناك أهمية للأمر من الأساس، لأن المشجعين في الميدان لم يكن لديهم ملاحظات حتى لو خاضت الفرق مبارياتها بملابس ذات ألوان متقاربة، لاسيما وأن النقل التلفزيوني لم يكن بدأ وقتها.