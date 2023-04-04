شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، معقل فريق برشلونة، حين يحتضن مباراة الكلاسيكو الرابعة في 2023 ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستفيد الفريق الكتالوني من فوزه 1-0 في لقاء الذهاب على ملعب ريال مدريد بفضل هدف البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الفريق الملكي، بالخطأ في مرماه، في بداية شهر مارس/آذار الماضي.



استدعى تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، 22 لاعبا لقائمة الفريق في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، حيث جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، إيناكي بينيا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إيريك غارسيا، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، فرانك كيسيه، غافي، بابلو توريه، مارك كاسادو، أليكس غاريدو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، فيران توريس، أنخيل ألاركون، إستانيس بيدرولا.

غيابات برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

ورغم أن برشلونة يكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا، فإن الإصابات قد تمثل مشكلة بالنسبة للمدير الفني تشافي هرنانديز.

وتحاصر الإصابات نادي برشلونة الذي يعاني من سلسلة من الغيابات، تتمثل في لاعب الوسط الإسباني بيدري، بجانب كل من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

كما تأكد غياب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، بعدما كان المدرب الإسباني يأمل في تجهيزه لخوض المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد.



وفي ظل الغيابات التي ضربت وسط الملعب، سيواصل تشافي الاعتماد على سيرجي روبيرتو في خط الوسط، بجوار سيرجيو بوسكيتس وغافي.

ومن المتوقع أيضا أن يعود رونالد أراوخو للعب كظهير أيمن للحد من خطورة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع الاعتماد على جول كوندي في مركز قلب الدفاع، بجوار ماركوس ألونسو.

وبعدما ظهر بأداء جيد ضد ريال مدريد في لقاء الذهاب، وإراحته في المباراة الماضية أمام إلتشي بالليغا، قد يعود الظهير الأيسر الشباب أليخاندرو بالدي للتشكيل الأساسي في الكلاسكيو.

وفي الخط الهجومي، لن يتمتع تشافي بخيارات كثيرة، حيث يتجه المدرب الكتالوني للدفع بالثلاثي رافينيا وأنسو فاتي وروبرت ليفاندوفسكي، مع وجود فيران توريس كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

التشكيل المتوقع لبرشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، ماركوس ألونسو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، غافي، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينيا، أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.