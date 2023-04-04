شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة 28 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة يوم الجمعة 28 أبريل الجارى، بمواجهة الاتحاد السكندرى مع إنبى باستاد الإسكندرية فى تمام السابعة مساء.

وشهدت منافسات دور الـ16 مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.

وجاءت مباريات دور الثمانية كالتالى:

الاتحاد السكندرى مع إنبى

البنك الأهلى مع سيراميكا

المصرى مع الإسماعيلى

حرس الحدود مع فيوتشر

وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.

وفى المباراة الثانية، تأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي مع الاتحاد السكندري في دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة.

وسجل محمد ناصر مودي هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة بمهارة فردية، ويمنح فريقه بطاقة الصعود إلى ربع نهائي كأس الرابطة.

وتعادل بيراميدز في الدقيقة 89 عن طريق كريم حافظ من متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.