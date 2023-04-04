شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عينه على استعادة الانتصارات المحلية..وعودة إبراهيم نور الدين لإدارة مباريات "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك عينه على إستعادة الانتصارات المحلية أمام المصري ،إبراهيم نور الدين يعود لإدارة مباريات الدورى بعد إيقافه 50 يوما

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض للعودة للانتصارات في البطولة المحلية، واستغلال الفوز المعنوي الذى تحقق أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق البورسعيدي لمواصلة سلسلة انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط غالية تحسن موقفه في جدول الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، من 20 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 19، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز التاسع، برصيد 28 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 22.

يعود الحكم الدولى إبراهيم نور الدين للظهور مجددا فى مسابقة الدورى العام المصرى، مساء اليوم، وتحديدا فى مباراة الداخلية وفاركو فى التاسعة والربع مساء، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر المسابقة بعد انتهاء فترة إيقافه من جانب لجنة الحكام والتى وصلت 50 يوما.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت إيقاف الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، عقب مباراة الزمالك وسموحة فى الأسبوع الـ18 بالدورى، لأجل غير مسمى.

جاء قرار الإيقاف بسبب خروج الحكم الدولى، للإدلاء بتصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الزمالك وسموحة، التى فاز فيها الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لسموحة.

جدير بالذكر أن هناك حظرا إعلاميا على الحكام، ومنعهم بشكل قاطع من أى تصريحات تخص قراراتهم التحكيمية، وهو ما خالفه الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حينئذ.

كان نور الدين أدلى بتصريحات تليفزيونية، عقب المباراة فى أحد البرامج، عقب انتهاء مباراة الزمالك وسموحة، دون الحصول على إذن بذلك.

يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجميد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر واستبعاده من مباريات الأهلي خلال الفترة القادمة، بسبب ما بدر منه عقب نهاية مباراة فريقه الأخيرة ضد الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك رغم الاعتذار الذي تقدم به اللاعب للمدير الفني قبل المران أمس الأول.

ورفض عبد القادر الاستجابة لطلب مارسيل كولر المدير الفني بالتوجه لتحية اللاعبين بعد نهاية المباراة بطريقة غير لائقة ليتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب من قبل الجهاز الفني.

وقرر الجهاز الفني للأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر، نظرا لما بدر منه بعد مباراة بعد مباراة فريقه ضد الهلال السوداني السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن مسئولو نادي بيراميدز استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بطاقم الحكام الأجنبي الذي طلبته إدارة الفريق السماوي من أجل إدارة مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وشددت إدارة بيراميدز على تمسكها باستقدام طاقم حكام أجنبي من أجل إدارة مواجهة الأهلي فى نهائي كأس مصر، المقرر لها في التاسعة والربع من مساء يوم 10 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، مؤكدين استعدادهم لتحمل التكاليف المادية الخاصة بهذا الطاقم.

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، قد كشف أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز، أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت لا يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى.