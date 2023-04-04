شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بغزل المحلة لدراسة الاتحاد قبل مواجهة الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، بقيادة الفنية علي ماهر، بمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري وانتهت بفوز المحلة بهدفين نظيفين، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى زعيم الثغر.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد الأسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

وودع فريق فيوتشر بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث بمجموعته.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هي الأولى لأبناء علي ماهر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية، خاصة وأن فيوتشر صعد للدوري في الموسم الماضي ونجح في حصد المركز الخامس، قبل أن يتأهل للمشاركة في الكونفدرالية ويصل إلى دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركته بالكونفدرالية خاض فيوتشر 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.