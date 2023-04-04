شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والمحلة يشغل اهتمام ملايين من عشاق المارد الأحمر كونها أول مباراة للفريق عقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي وغزل المحلة في التاسعة والربع من مساء غداً، الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز ، وتنقل قناة أون سبورت مباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

جلسة كولر مع لاعبي الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران أمس الاثنين، للحديث عن العديد من الجوانب الخططية والفنية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

فيما اكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بأداء جلسة استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

تدريبات قوية للحراس

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.