شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ربع نهائى دورى سيدات كرة السلة 7 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى سيدات السلة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى سيدات السلة أيام 7 و 10 و 13 إبريل الجارى بنظام Best of 3.

ويلتقى الأهلى مع مصر للتأمين، والجزيرة مع البنك الأهلى، وسبورتنج مع هليوبوليس والاتحاد السكندري مع سموحة.

على مستوى الرجال نجح فرق الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك وسموحة فى الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة "رجال".

ووفقا لجدول البطولة، يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، والأهلى مع الزمالك، حيث تقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقان 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يكون صاعدا للدور التالى